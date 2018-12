Noël : des idées cadeaux qui raviront votre frère hipster

Votre frère est fan de Wes Anderson, et a vu tous les films de la Nouvelle Vague ? Il sera comblé par cet ouvrage consacré au meilleur des arts, le 7e (de toute façon, personne ne sait quels sont les six autres...). Concocté par la brigade de l'Arrière Cuisine, Ciné Club Sandwich décrypte le monde du cinéma avec humour et dérision. A l'intérieur : 110 fiches de films : d’Autant en emporte le vent à Harry Potter, en passant par The Big Lebowski et Intouchables. Des duels : Inglourious Basterds vs La Grande Vadrouille, Amour vs La Haine, et des tutos : Comment survivre à une discussion sur le dernier Kechiche ? Comment pécho au cinéma ?





Ciné Club Sandwich - Marabout. Prix : 29,90 €.