Noël : des idées cadeaux qui raviront votre mari écolo

Si votre mari ne jure que par le rasage à l’ancienne, entendez avec un blaireau, une crème et un coupe-chou, vous taperez dans le mille avec ce kit de rasage stimulant de The Body Shop. L'enseigne, bien connue pour ses produits inspirés de la nature et jamais testés sur les animaux, propose dans ce coffret une crème de rasage enrichie en racine de maca du Pérou et en aloe vera biologique du Mexique issu du Commerce Équitable. Elle est accompagnée d'un blaireau en bois, et en cadeau, vous avez en plus un mouchoir de poche fabriqué à partir de sari 100% recyclé, provenant du Bangladesh.





Kit de rasage The Body Shop. Disponible en boutique et sur le site. Prix : 25 €.