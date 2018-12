Noël : des idées cadeaux qui raviront votre papa cordon-bleu

C'est la tendance du moment, 72% des Français préfèrent vivre des expériences plutôt que d'être noyés sous les cadeaux à Noël, selon une enquête du site Groupon. Alors, pourquoi ne pas lui offrir une parenthèse enchantée au restaurant Lumen, niché entre l’Opéra et le Louvre, avec un menu dégustation qui le fera voyager entre l'Italie et le Japon. Le jeune chef Akira Sugiura y propose des associations étonnantes comme ces minis tartes apéritives qui mêlent kaki rôti et espuma de mozzarella ou ce bonbon croustillant de foie gras de canard, mariné dans le miso et son chutney de pommes. Et que dire du tiramisu au thé vert matcha, le dessert-signature de la maison ?





Restaurant Lumen, 15, rue des Pyramides - 75001 Paris - 01 44 50 77 07. Menu Dîner Carte Blanche en 6 escales pour 2 personnes : 170 €.