Noël : des idées cadeaux qui raviront votre sœur économe

Avec cette palette en forme de sapin de Noël Too Faced, vous allez forcément taper dans le mille car ce n'est pas UNE mais TROIS palettes de maquillage détachables que vous allez offrir en un seul cadeau. Elles comprennent 18 ombres à paupières, et 3 produits pour le visage : une poudre bronzante, un blush et un enlumineur, plus le mascara Better Than Sex en format voyage !





Palette maquillage sapin de Noël, à détacher - Too Faced. Disponible en exclusivité chez Sephora. Prix : 48 €.