Noël : des idées cadeaux pour les maris soucieux de la planète

FAIRE DU BIEN À LA PLANÈTE - Votre mari est un amoureux de la nature ? Pour être en phase avec ses valeurs, voici quelques idées de cadeau de Noël écolo, durable, zéro déchet...

Votre mari dépérit de voir autant de déchets plastiques dans les océans, de voir que de plus en plus d'espèces disparaissent. Et que dire de la malbouffe qui envahit les supermarchés ? Comme vous êtes de tout cœur avec lui, vous avez envie de lui faire plaisir. Oui mais voilà, le rayon "cadeau" des magasins bio étant aussi réduit qu'une peau de chagrin, il va falloir faire preuve d'imagination. Voici quelques idées de cadeaux écologiques, éthiques, biologiques... Bref, des cadeaux qui auront un peu plus de sens que beaucoup d’autres.

Un kit de rasage stimulant

Si votre mari ne jure que par le rasage à l’ancienne, entendez avec un blaireau, une crème et un coupe-chou, vous taperez dans le mille avec ce kit de rasage stimulant de The Body Shop. L'enseigne, bien connue pour ses produits inspirés de la nature et jamais testés sur les animaux, propose dans ce coffret une crème de rasage enrichie en racine de maca du Pérou et en aloe vera biologique du Mexique issu du Commerce Équitable. Elle est accompagnée d'un blaireau en bois, et en cadeau, vous avez en plus un mouchoir de poche fabriqué à partir de sari 100% recyclé, provenant du Bangladesh. Kit de rasage The Body Shop. Disponible en boutique et sur le site. Prix : 25 €.

Des bougies Made in France

Swish, ce sont des coffrets cadeaux avec un petit plus, le Made in France ! On y retrouve sept marques : Blanc Bonnet, l'Atelier Emma & Chloé, Maison Berger, Maison Brémond 1830, LaBoxHomme, Passage du désir, ainsi que La Belle Mèche, un créateur de bougies parfumées qui plaira à coup sûr à votre mari car ses produits sont conçus de manière semi-artisanale près de Grasse, avec une cire 100% végétale (à base de soja), garantie sans OGM, et coiffés d'une belle mèche en coton. Par ailleurs, tous les coffrets incluent des cartes cadeaux et des surprises (bons de réduction, échantillons, offres exclusives). Coffret Swish x La Belle Mèche. Disponible dans les FNAC et sur le site de Swish. Prix : 54 €. Bénéficiez d'une remise de 10% avec le code promo : swish10lci

Un PC en bois

Et pourquoi ne pas lui offrir un PC écologique, robuste et naturel ? Ça tombe bien HP continue à innover en utilisant des matériaux uniques et propose les premiers PC convertibles fabriqués en bois véritable dans sa nouvelle gamme HP ENVY x360 13 Wood. Chaque PC est doté d’un motif en bois exclusif, des essences issues de sources durables, avec trois combinaisons : noir en noyer naturel, blanc avec du bouleau blanc et argent avec du bouleau clair. Chaque pièce est unique. Ordinateur portable HP Envy Wood. A partir de 849€

Un semainier de chaussettes

Pour affronter l'hiver, quoi de mieux qu'une bonne paire de chaussettes ? Et quand elles sont éco-conçues, c'est préférable. Ces sept paires de chaussettes signées Nature&Découvertes sont réalisées en viscose de bambou (une fibre solide et résistante dans le temps), et sont ornées d’une broderie à l’effigie d’un "Big Seven", sept espèces d’animaux qui frôlent malheureusement l’extinction. Chaussettes en viscose de bambou Nature&Découvertes. Existent en tailles 38-41 et 42-45. Disponible en boutique et sur le site. Prix : 39,95 €

Un stylo en capsules de café recyclées

Si votre mari est féru d'écriture, il adorera ce stylo bille réalisé à partir d'aluminium de capsules de café recyclées, né de la collaboration entre Caran d'Ache et Nespresso. Cette édition limitée s'habille du vert profond des capsules Master Origin India pour dévoiler un accessoire à la fois élégant, moderne et éco-reponsable. Stylo bille Caran d'Ache x Nespresso. Disponible dans les points de vente Caran d'Ache et sur le site. Prix : 39 €

Un champagne biologique

Prendre soin de l’environnement, l'entretenir, le préserver sont des questions centrales pour la Maison Lanson. Pleinement consciente de ces enjeux, c'est l'une des rares grandes Maisons de Champagne à cultiver son propre vignoble bio, le Domaine de la Malmaison à Verneuil (16 hectares) qui donne naissance chaque année à sa cuvée biologique Lanson Green Label. Ce vin est majoritairement composé de Pinot Noir et ne subit pas la fermentation malolactique afin de préserver la pureté originelle du raisin ainsi qu’une grande fraîcheur. Champagne Biologique Lanson Green Label. Disponible chez les cavistes. Prix : 39 €

Une carte cadeau éthique

Voilà une nouvelle façon d’offrir plus respectueuse de l’environnement. Ethi'Kdo est la première carte cadeau multi-enseignes écologique et solidaire (elle est fabriquée sur du papier issu de forêts françaises gérées durablement et imprimées avec de l’encre végétale). Elle peut être dépensée dans plus d’une centaine d’enseignes sélectionnées pour leur impact positif, et donne accès à un catalogue de plus 200 000 produits éco-responsables. Choisissez le montant de la carte de 20 € et jusqu'à 250 €. A l'arrivée, votre mari peut acquérir des produits issus d’une démarche responsable sur l’un des sites e-commerce, ou s’offrir ces produits dans l’une des boutiques partenaires, ou bien faire un don à un projet d’intérêt général porté par l’une des associations partenaires (Emmaüs, Croix-Rouge Insertion, Envie…). Éthi’Kdo est également la première carte cadeau à ouvrir la porte des ressourceries.

La carte cadeau et la liste complète des enseignes partenaires sont disponibles sur le site.