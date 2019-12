Noël : des idées cadeaux qui raviront votre papa cordon-bleu

GOURMAND - Votre papa est un as des fourneaux et se délecte de la moindre odeur de cuisine ? Vous aurez l'embarras du choix pour trouver un cadeau sucré ou salé, ou bien un joli accessoire. Voici une sélection d'idées originales qui taperont dans le mille à coup sûr.

Fin gourmet ou chef cuisinier, votre papa mérite d'être gâté à Noël. Oui mais voilà, comme tout passionné, on a l'impression qu'il a déjà tout, de la dernière cafetière multi-usages aux épices les plus rares. Alors comment faire pour le surprendre ? Pour vous distinguer, LCI vous a concocté une sélection d'idées cadeaux qui sauront affoler ses papilles ou lui faire découvrir des ingrédients qu'il appréciera à coup sûr.

Une expérience gustative

C'est la tendance du moment, 64% des Français préfèrent opter pour des cadeaux dématérialisés à Noël, selon une enquête du site Youboox. Alors, pourquoi ne pas offrir à votre cher papa une parenthèse enchantée au restaurant Eugène Eugène, une brasserie conviviale, nichée au coeur d'une serre élégante, à Puteaux, en région parisienne. Le jeune chef Jérémy Mathieu propose en cette fin d'année de nouveaux plats élégants et créatifs, comme ces Saint-Jacques à la plancha, potimarron, noisettes et lard de Colonnata, au jus aux truffes, ou ce mignon de veau en cocotte, avec morilles et jeunes légumes, et une sauce au vin jaune. Et que dire du dessert avec la traditionnelle bûche Mont-Blanc ? Restaurant EUGÈNE EUGÈNE, 38 rue Eugène Eichenberger, 92800 Puteaux. Sur réservation au 01 41 38 40 00. Menu Dégustation du Réveillon de la Saint-Sylvestre, 110 €.

Et si votre père est féru d'oenologie, pourquoi ne pas lui offrir un moment privilégié dans le saint des saints : la cave de l’Hôtel de Crillon. C'est à cette adresse historique, que Xavier Thuizat reçoit ses convives au milieu de 2000 références des plus grands crus. Ils pourront se confronter au nez de ce chef sommelier renommé qui, sous la forme d’apéritifs didactiques et gastronomiques, présente des domaines singuliers et prestigieux, accompagnés de bouchées signées par le chef Boris Campanella. Prochaines rencontres : 16 Janvier 2020 - Les femmes vigneronnes à l’assaut du monde ; 20 Février 2020 - Le vin et le Vatican ; 19 Mars 2020 - La saga du prestigieux Domaine Jamet (Côte-Rôtie) ; 21 Mai 2020 - L’Ile de Beauté et son renouveau ; 18 Juin 2020 - Le Clau de Nell, nouveau prince de la Biodynamie. A la cave de l'Hôtel de Crillon - Rencontres Exclusives avec Xavier Thuizat. Session de 12 personnes maximum. Durée : 2h de 18h à 20h. Prix : 140 € / personne - 5 dégustations alliées à 10 bouchées du chef. Réservation par mail (crillon.restauration@rosewoodhotels.com) ou par téléphone au 01 44 71 15 17.

Un coffret gourmand truffé de saveurs

Cette année, la truffe noire du Périgord est mise à l'honneur dans la sélection de Noël de Comtesse du Barry. Optez pour un assortiment de condiments dans un joli coffret : huile d’olive à la truffe noire (10 cl), moutarde à la truffe noire (100 g), mais aussi olivade à la truffe (100 g), et sel de mer saveur truffe et noisette (100 g). Coffret Séduction autour de la Truffe - Comtesse du Barry. Disponible en boutique et sur le site. Prix : 32,50 €

Une huile d'olive "ultra verte"

Il faut 4 kg d’olives très vertes cueillies à la main en début de récolte pour obtenir à peine 1/4 de litre de cette huile "Ultra verte" ! Ce concentré a été récolté par les soins de Maison Brémond 1830 dans son verger de Sainte-Tulle en Haute-Provence puis pressé à Volx dans le Moulin du Luberon. Un véritable nectar à la palette aromatique unique : fruité vert aux arômes de tomate, d’artichaut, de banane, et d'avocat. Edition limitée à 1000 litres. L'Ultra Verte, huile d'olive de Haute-Provence - 250 ml. Disponible sur le site. Prix : 19,90 €

Des condiments à tailler !

Si votre papa est un artiste dans l'âme, il appréciera sûrement ces condiments sous forme de crayons à tailler. Une innovation gastronomique Made in France, signée OCNI (Objets Comestibles Non Identifiés). Douze saveurs sont disponibles : Ail noir - Basilic - Cèpe - Citron confit - Citron vert - Curry et curcuma - Échalote - Gingembre - Piment d’Espelette - Piment et ail - Safran - Tomate et thym ; seuls quelques copeaux suffisent pour relever les assiettes. Ces assaisonnements à tailler sont produits de manière artisanale à partir d’ingrédients naturels et végétaux issus en majeure partie de l’agriculture biologique. Coffret 1 saveur (un assaisonnement à tailler au choix et un taille-crayon) OCNI Factory. Disponible sur le site. Prix 12 €. Coffret 3 saveurs - Prix : 25 €

Une boîte à thé en édition limitée

Cette jolie boîte à thé en édition limitée vient célébrer les 100 ans de la Maison Betjeman and Barton. 100 ans d'élégance et de noblesse, afin de proposer les plus beaux jardins, les plus grands Crus, la tradition et le savoir-faire. Remplie de 200 g du Thé des Invités, un grand classique de la Maison, elle se compose de thé vert de Chine parfumé aux notes de jasmin, de rose et de litchi. Thé spécial 100 ans de Betjeman & Barton, boîte de 200 g. Disponible en boutique et sur le site. Prix : 34,60 €

Tout Robuchon en édition Collector

Les fous de cuisine ont enfin leur Graal sous la forme d'un livre-référence qui présente les recettes emblématiques de Joël Robuchon, disparu en 2018, le chef le plus étoilé de tous les temps (il a cumulé 32 étoiles au Guide Michelin au cours de sa carrière). Un ouvrage indispensable pour apprendre à cuisiner comme un chef, avec 800 recettes accessibles à tous, pour tous les jours ou pour les grandes occasions : du velouté d'asperge au poulet rôti, sans oublier sa fameuse purée. Vous y trouverez également un calendrier des saisons, ainsi que les différentes techniques de cuisson. Tout Robuchon, réédité en édition collector - Joël Robuchon , avec la collaboration de Vincent Noce - Solar Editions. Disponible en ligne et en librairies. Prix : 29,90 €

Des recettes sucrées au plus près du goût

Votre papa est aussi un bec sucré ? Le livre du boulanger pâtissier Benoît Castel, Pâtisserie simplement naturelle le comblera. Il met à l'honneur 75 recettes généreuses, avec des bases et des astuces (du beurre maison au recyclage des épluchures de pomme), pour réaliser de délicieuses pâtisseries du quotidien (de la tarte à la crème au pain perdu aux croissants, en passant par le crumble, les madeleines, les pêches farcies et le moelleux au chocolat), le tout sans colorants et sans artifices, dans la tradition de sa pâtisserie-boulangerie conviviale.

Pâtisserie Simplement Naturelle par Benoît Castel. Editions de La Martinière. Disponible en ligne et en librairies. Prix : 25 €

Virginie Fauroux