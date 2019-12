Noël : des idées cadeaux qui toucheront à coup sûr votre femme

MI AMOR - Vous cherchez désespérément un cadeau pour votre femme ? Pas de panique... Il suffit parfois de développer un peu son sens de l'observation pour savoir ce qui lui fera (vraiment) plaisir. En attendant, voici quelques idées pour éviter toute déconvenue.

Vous croyez la connaître par coeur mais chaque année, à l'approche de Noël, c'est la même histoire : vous manquez d'inspiration pour gâter votre dulcinée. Il faut dire qu'à force de célébrer des 24 décembre, des Saint-Valentin et des anniversaires, vous commencez à être à court d’idées. Première étape, essayer de vous renseigner l'air de rien sur ses envies du moment. Si vous séchez toujours, piochez dans la liste d'idées cadeaux que LCI a préparé pour vous.

Pour lui faire tourner la tête

Certains esprits grincheux diront que vous jouez la facilité en cochant la case parfum. Il est vrai que c'est bien souvent le premier cadeau que l’on pense à offrir à sa femme. Ne les écoutez pas, car la nouvelle eau de parfum Kenzo World Power célèbre la singularité de chacune. Un parfum oriental qui fête la diversité grâce à une harmonieuse dualité sucrée-salée : la facette aromatique du cyprès et l'éclat des cristaux de sel viennent bousculer la générosité de la fève Tonka pour une addiction inédite. Coffret Eau de Parfum Kenzo World Power, composé d'une eau de parfum 50 ml et d'un vaporisateur de voyage 10 ml. Uniquement chez Sephora. En vente en boutique et sur le site. Prix : 57,75 €

Pour sublimer ses yeux

Votre femme apprécie d'avoir un joli teint et ne sort jamais sans s'ourler les yeux d'eye liner ? Il y a fort à parier qu'elle sera ravie que vous lui offriez du maquillage. Et si vous ne savez pas quoi choisir, vous ne commettrez jamais d'impair en optant pour une jolie palette, comme celle de Charlotte Tilbury, la célèbre maquilleuse des stars. Pour sa collection de Noël, elle propose dans un écrin bleu cristal une palette de fards à paupières "quatre looks en un" pour un regard hypnotique. Intant Eye Palette Charlotte Tilsbury. Uniquement chez Sephora. En vente en boutique et sur le site. Prix : 75 €

Pour qu'elle soit toujours vernie

Pour les plus petits budgets, sachez que les vernis à ongles sont également très tendances, alors profitez-en pour lui en offrir plusieurs. Ceux de la marque Kure Bazaar ont l'avantage d'être composés à 90% d'éléments naturels : pulpe de bois, coton, maïs, pomme de terre et blé, et le résultat n'en est pas moins bluffant, avec une brillance et une tenue irréprochables. Côté couleur, après le nude, le flashy et le mat, l'heure est désormais au métallique. Du coup, craquez pour les vernis Sparkling et Flamingo pour des ongles finement métallisés par une nacre subtile, Sparkling à la couleur Champagne ou Flamingo, un rose multi-nacré. Vernis Kure Bazaar. Disponible sur le site. Prix à l'unité : 16 €.

Pour la chouchouter

En matière de soins, chaque femme a des envies bien différentes : soins du visage, massage classique, gommage du corps... Résultat, ce n’est pas toujours facile de trouver le cadeau qui lui correspondra le mieux. Avec le soin Signature Sisley, un parcours élaboré exclusivement pour l’Hôtel de Crillon, vous êtes sûr de lui faire plaisir sans vous tromper. D’une durée de 2 heures, ce soin a été conçu pour offrir un véritable voyage au coeur de la marque et hors du temps. Cette expérience se déroule en trois temps et intègre le soin, le maquillage et le parfum. Sense, A Rosewood Spa à l’Hôtel de Crillon, 10 place de la Concorde, 75008 Paris. Ouvert tous les jours de 9h à 21h. Prix du Soin Signature Sisley : 360 euros. Renseignements au : 01 44 71 15 45 ou par email crillon.sensespa@rosewoodhotels.com

Pour rester près de son coeur

Pour qu'elle puisse avoir une photo de vous toujours avec elle, offrez-lui l'imprimante de poche signée HP qui permet d'imprimer des photos autocollantes où que l'on soit. Et pour ne rien gâter, la maison de prêt-à-porter féminin Manoush a conçu une pochette pailletée en édition limitée pour protéger élégamment sa mini-imprimante. Coffret HP Sprocket x Manoush. Disponible sur le site. Prix : 149,90 €

Pour créer un peu d'intimité

Vous voulez offrir plus qu'une simple bougie ? Craquez sans délai pour celles de MyJolieCandle, composée de cire 100% naturelle et d’une mèche en coton garantie sans plomb, dans lesquelles se cachent un joli bijou serti de cristaux Swarovski. Pour l'édition de Noël, leur bougie parfumée vous transporte au coeur des fjords et des forêts de pins enneigés, et diffuse des notes boisées et glacées. Après l'avoir laissé brûlé quelques heures, les plus patientes découvriront à l'intérieur un joli bracelet argenté. Bougie bijou "Sapin d'hiver" - MyJolieCandle. Disponible en boutique et sur le site. Prix : 34,90 €.

Pour être tous les jours à son bras

Et pourquoi ne pas lui acheter un sac à main ! "Elle en a déjà plein", pensez-vous. Mais faut-il avoir à ce point l'esprit comptable ? Dites-vous qu'elle en trouvera forcément l'usage. D'autant que ceux de Karen Vogt sont modulables à l'envi. Ainsi, avec l'Impeccable, votre femme pourra partir le matin avec un tote-bag, et ce dernier se transformera d'un coup de zip (et grâce à deux paires d'anses) en sac baguette ou pochette une fois le soir venu. Par ailleurs, dans une volonté de limiter la surproduction, la créatrice créé exclusivement des petites séries et utilise des cuirs issus des stocks dormants des grandes marques de maroquinerie.

Sac L'impeccable. Disponible en boutique et sur le site. Du 4 au 18 décembre, en vous inscrivant à la Newsletter, bénéficier de 15% de remise sur l'ensemble de la collection sur le e-shop. Prix : 390€.