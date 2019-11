Calendriers de l'Avent pour les enfants : et si on zappait les chocolats ? ThinkstockPhotos

COMPTE A REBOURS - Vous voulez faire patienter vos enfants jusqu'à Noël ? Rien de plus simple avec les calendriers de l'Avent ! Mais cette année, pourquoi ne pas trouver une alternative aux sempiternels chocolats avec des calendriers pour jouer, créer, imaginer… Retrouvez notre sélection.

Chaque année, c’est la même histoire : dès le 1er décembre, vos enfants piaffent d'impatience à l'approche de Noël. Leur liste de cadeaux, réécrite plusieurs fois, a déjà été envoyée au Pôle Nord (enfin... au secrétariat de la Poste installé à Libourne en Gironde), il faut désormais user de subterfuges pour contenir leur enthousiasme débordant. Et c'est là qu'entrent en piste nos chers calendriers de l'Avent. Un succès qui ne se dément pas, année après année et qui, on doit bien l'avouer, rend service à bon nombre de parents. Inutile de revenir sur les origines de cette tradition germanique remontant au XIXe siècle, le marketing étant passé par là, les chocolats ont très vite remplacé les images pieuses. Mais pour notre sélection cette année, on a décidé de zapper les sucreries au profit de calendriers beaucoup plus ludiques. Suivez le guide...

Pour les fans de construction

C'est l'un des best-sellers chaque année : le calendrier de l'Avent Playmobil. C'est le premier à avoir proposé une alternative aux chocolats. A la place, chaque jour une petite figurine ou des accessoires sont à découvrir et permettent aux enfants de créer une mise en scène complète jusqu'à Noël. Cette année, les cavaliers en herbe seront servis avec le centre équestre, tandis que ceux qui croient encore au Père Noël aideront les lutins à préparer sa grande tournée. Enfin, pour les plus petits, direction la ferme et ses animaux. Calendrier de l'avent Playmobil - A partir de 4 ans, "Centre équestre et fabrique du Père Noël" : 17,99 €. Pour les 18-36 mois, "Noël dans la forêt des animaux" : 19,99 €

Toujours dans l'univers de la construction, l'autre mastodonte Lego mise une nouvelle fois sur le succès de la licence Star Wars, avec 24 surprises à découvrir et à collectionner. Ceux qui préféreront la magie de Noël se tourneront plutôt sur le coffret Lego City avec à l'intérieur une moto des neiges, un château de neige, un kit de curling, une cheminée, un rocking-chair, un télescope et bien plus encore. Les petites filles, quant à elles, craqueront pour la mini poupée Mia et ses amis de Lego Friends. Calendrier de l'avent Lego - A partir de 5 ans. Lego Star Wars : 32,99 €. Lego City : 19,99 €. Lego Friends : 24,99 €

En vidéo Le Lego n'est plus un simple jouet !

Pour les collectionneurs

La marque allemande Schleich, connue pour ses figurines animalières plus vraies que nature, propose des calendriers de l'Avent sur le thème de l'équitation ou de la ferme, avec chaque jour une petite figurine ou des accessoires à découvrir. Histoire de commencer ou d'enrichir sa collection d'animaux jusqu'à Noël. Calendrier de l'avent Schleich - A partir de 3 ans. Farm World ou Horse Club : 29,99 €

Pour les amateurs de casse-tête

Et pourquoi ne pas offrir à votre enfant un calendrier de l'Avent à assembler ? Ravensburger propose cette année d'attendre Noël en compagnie des héros Disney : le Roi Lion, la reine des neiges, Mickey... sous la forme d'un puzzle 3D ou 2D à reconstituer. Le petit plus ? Ce calendrier de l'Avent se transforme ensuite en étagère de rangement pour pouvoir exposer ses créations après Noël. Puzzle Disney Ravensburger - A partir de 8 ans. Prix : 29,90 €

Pour les futurs magiciens

Clementoni lance de son côté son calendrier de l'Avent et innove avec un produit unique et inédit : un calendrier dédié à la magie ! 24 tours à réaliser facilement, avec chaque jour une petite surprise à découvrir et un accessoire associé. De quoi passer une soirée de Noël 100% magique. Calendrier de l'avent Clementoni - A partir de 7 ans. Prix : 22,90 €

Pour les enfants créatifs

Si votre enfant est très productif, il adorera ce coffret contenant tout ce qu'il faut pour fabriquer lui-même un calendrier de l'Avent Montessori. Le livret d'accompagnement indique ce qu'il faut placer dans les 24 petites pochettes fournies mais libre à lui de laisser parler sa créativité. Chaque jour il découvrira un jeu, une lettres à apprendre, ou encore un coloriage. Calendrier de l'avent L'atelier Montessori de Larousse - A partir de 3 ans. Prix : 12,90 €

Pour les parents adeptes des jouets en bois, et qui souhaitent que leurs enfants laissent libre cours à leur imagination, la marque française Siou Léon a pensé à eux avec un joli calendrier présenté sous forme de boîte en bois sérigraphiée. Il contient un plateau en bois de peuplier et 24 pochettes numérotées, remplies de figurines en bois de peuplier (oursons, étoiles, sapin, cerf...) de toute taille, à peindre, colorier ou laisser au naturel. L'ensemble crée un décor de Noël original avec lequel il pourra s'inventer pleins d'histoires. Calendrier de l'avent Siou Leon : 39 €

Pour les tout-petits

Les plus jeunes vont être à la fête avec le super calendrier Tut Tut Copains de Vtech mettant en scène le Père Noël. Et bonne nouvelle pour les plus impatients, ils pourront faire sa connaissance dès le premier jour de décembre, et découvrir ensuite son traîneau, ses lutins, un bonhomme de neige, un ours, un renne, des décorations pour le sapin, des emporte-pièces... Pour ne rien gâter, lorsque le Père Noël est posé sur son traîneau, il parle, chante et joue trois chansons et 6 mélodies de Noël. Calendrier de l'avent Tut Tut Copains de VTech - A partir de 1 an. Prix : 23,99 €

Pour les plus girly

Depuis presque 50 ans, Barbie a permis à plusieurs générations de petites filles de rêver : astronaute ou vétérinaire, princesse ou pilote, surfeuse ou présidente, elle a su endosser tous les rôles. Cette année encore, elle revient sous la forme d'un calendrier et fera plaisir aux fillettes qui pourront découvrir une poupée ainsi que 23 accessoires autour de 5 métiers : patineuse, danseuse, pâtissière, vétérinaire et skieuse professionnelle. Calendrier de l'avent Barbie - A partir de 3 ans. Prix : 40€

... Et si votre enfant ne peut (vraiment) pas résister aux chocolats

Lutti lance le premier calendrier de ... l'Après, avec en vedette les Lapins Crétins. Il démarre le jour de Noël et se termine le 33 décembre !

Calendrier de l'après les Lapins Crétins de Lutti. En vente en GMS. Prix : 8,50 €