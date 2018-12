Noël : ces jouets qui s'arrachent !

Rien qu'en France, le père Noël s'apprête à déposer 78 millions de jouets sous les sapins. Or, victimes de leur succès, certains d'entre eux sont déjà en rupture de stock. On peut les trouver sur Internet, mais les particuliers et les revendeurs gonflent leurs prix. En théorie, ces jeux stars ne sont en rupture que temporairement. Les enseignes devraient être réapprovisionnées vendredi 21 décembre.



