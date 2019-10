Noël : comment les enseignes choisissent-elles les nouveaux jouets ?

JT 20H - Pour comprendre comment les grandes enseignes choisissent les articles qu'elles vont vendre pour Noël, nous avons suivi le parcours d'un jouet commandé par l'une d'entre elles.

Pour les grandes enseignes de jouets, Noël se prépare un an auparavant. Dès le mois de janvier, en Allemagne, un million d’objets sont présentés par des fabricants à des représentants de magasins, lors du plus grand salon du jouet au monde. Parmi eux, Philippe Gueydon et Thierry Le Lan, le directeur général et le responsable des achats de l’entreprise King Jouet. Pendant 3 jours, ils assistent à des centaines de représentations. Objectif : dénicher des pépites qui figureront dans leur prochain catalogue de Noël.

C’est finalement un oiseau volant, conçu par une marque canadienne, qui retient leur attention. Les deux représentants de l’enseigne française débutent alors les négociations avec le fabricant, afin de déterminer le prix de vente du produit.