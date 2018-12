Non, ce n'est pas (forcément) ringard : et si vous fêtiez le Nouvel An avec un karaoké entre amis ?

Nous sommes allés tester la nouvelle adresse, le BAM Karaoké Box Parmentier avenue de la République (Paris 11e). Arrivés en soirée, nous nous trouvons face à un DJ car, plusieurs fois par semaine, l'animation se fait aussi en dehors des salles privées, comme dans un club tendance lounge. Vous prenez un verre en attendant que ce soit à vous d'aller chanter. La décoration est faite de néons, ambiance années 80, et les box privés sont décorés façon un peu rétro, chacun avec son propre style. Nous avons réservé une salle pour six et autant dire qu'il y a de la place, entre les canapés et la table basse. On se croirait dans son propre salon, il ne reste plus qu'à se saisir des deux micros sans fil mis à disposition.





Sur l'écran tactile, la liste des chanson apparaît pour faire son choix. Histoire de prendre de l'avance, nous avions profité de la possibilité de faire sa présélection tous ensemble avant de venir. Et ça promet du grand n'importe quoi… Vous avez aussi la possibilité de filmer des séquences de chant (jusqu'à 20 minutes en continu) grâce à la mini-caméra présente. Elles seront ensuite disponibles sur votre espace privé de réservation en ligne durant 15 jours. On s'égosille, on enchaîne les morceaux sans parfois les écouter en entier, on chante en solo ou à six, parfois dans une incroyable bronca. Mais on s'amuse et personne n'est là pour juger. Et pour ne pas être coupé dans son élan, il est même possible de commander à boire ou à grignoter via l'écran tactile. Tout sera apporté directement dans la salle. Arrivé au bout des deux heures, on regrette que ce soit finalement si court.