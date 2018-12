Nos bons plans de sorties en famille à Noël, c'est par ici !

Un village de Noël a pris ses quartiers au Futuroscope de Poitiers et invite toute la famille à découvrir une ambiance nordique inédite. L’atelier des lutins propose maquillages et coloriages féeriques aux plus petits. On se promène dans ce village enchanteur et on se laisse surprendre pas les nombreuses animations.





Et si vous passiez un "drôle de Noël" au Jardin d’acclimatation ? Vous aurez alors droit aux illuminations spectaculaires dès la tombée de la nuit, et les enfants pourront s’essayer aux jeux de piste avec le petit renne du Père Noël. Enfin, on enfile ses patins à glace et on profite des 400 m2 de patinoire pour tournoyer gaiement. A noter qu’une petite patinoire est mise à disposition des plus petits, pour leur permettre de s’initier aux joies de la glisse en toute sécurité.





Vous pouvez aussi les emmener patiner sous la majestueuse verrière du Grand Palais qui pour la quatrième année propose des moments de glisse dans un décor grandiose. Pas moins de 3 000 mètres carrés (c’est la plus grande patinoire du monde !) et un espace spécialement aménagé et sécurisé pour les enfants. Allez, on sort les doudounes et les bonnets, et on se laisse glisser dans la bonne humeur ! L’occasion également d’admirer la gigantesque sculpture de glace de sept mètres de haut : un ours blanc qui ravira petits et grands !





Noël au Futuroscope, enfant (5-16 ans) : 36 €, adulte : 40 €, gratuit pour les moins de 5 ans.

"Drôle de Noël" au Jardin d'acclimatation, offre patinoire : 12 € (jusqu'au 6 janvier).

Patinoire du Grand Palais, enfant (3-12 ans) : 12 €, adulte : 17 € (jusqu'au 9 janvier).