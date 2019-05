"Notre fille est plus heureuse" : qui sont ces parents qui fuient la ville au nom du bien-être de leurs enfants ?

Des convictions qui se heurtent parfois à la réalité du terrain. Ainsi, parmi les griefs qui arrivent en tête des familles ex-citadines, les services et infrastructures éducatives sont toujours jugés insuffisants. Et puis, il faut aussi faire avaler la pilule à ses enfants, notamment les plus grands, avec une angoisse de taille à déconstruire : la perte des ami(e)s ! "Soyez réaliste, vos enfants n’ont pas eu comme vous un coup de foudre pour le Cantal lors des dernières vacances estivales, plaisante Hélène Dorey dans son livre. Leur dire que vous faites cela pour eux, pour leur avenir, aura certainement autant d’impact que le message 'fumer tue' sur un fumeur. Ils ont d’autres priorités que les adultes". Une expérience vécue par Gérard et Michelle, qui ont changé de vie pour devenir tous deux agriculteurs dans la Drôme et sont les heureux parents de Thibaud (6 ans au moment du déménagement) et Alexandrine (15 ans). "Nous avons de nombreux amis qui ont eu le même cheminement ville-campagne que nous, et pour eux ce sont effectivement l’éloignement avec les amis, les copains de classe… qui a posé problème", racontent-ils.





Parmi les arguments percutants à développer, il faut insister sur les possibilités de transport, selon notre experte. "Avec le TGV, en ce qui nous concerne, nous sommes à deux heures de Paris. Et guère plus des pistes de ski, en voiture. Des annonces qui ont rassuré tout notre petit monde, confirme les parents de Thibaud et Alexandrine. Autre point qui a fait mouche, nous allions avoir une maison plus grande, ce qui signifie que chacun aurait sa chambre et qu’une ou deux pièces pourraient être réservées aux invités. Comme les autres parents, nous avons eu droit à la petite phrase 'la Province de toute façon, c’est ringard'. A vous de leur démontrer qu’internet est accessible (ou presque) dans les coins les plus reculés, que des équipements sportifs sont à disposition, ainsi que des cinémas, des théâtres… Et puis en y regardant de plus près, nous avons constaté qu’à Paris nous avions certes à disposition une vie culturelle très riche, mais qu’à cause des prix des places de concert, des difficultés de stationnement, nous en profitions peu".