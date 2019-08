"Nous avons décidé de faire un enfant sur fond de fin du monde" : la touchante lettre d'une maman "éco-anxieuse" à son bébé

"Comment en sommes-nous arrivés là ?", s'interroge-t-elle, avant de lui promettre de poursuivre ses efforts pour réduire son impact sur l'environnement. "Je vais poursuivre les choix quotidiens visant à réduire l’impact de notre famille, bien que je reconnaisse que les actions individuelles ne suffisent pas et n’ont jamais suffi. Je m’engage à ne jamais te cacher la réalité, et te donner l’éducation et les outils nécessaires pour que tu uses de tes privilèges sagement, que tu sois débrouillard, critique, responsable et guidé par la compassion. Je vais résister de mon mieux à la destruction du monde par la désobéissance civile. Et finalement, je me fais la promesse d’être pour toi le meilleur exemple possible de courage, d’activisme, de foi en l’humanité et de respect pour l’ensemble du vivant. Avec amour et rage, Ta maman", conclut-elle.