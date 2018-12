Nouvel an : comment trouver une baby-sitter de confiance à la dernière minute ?

Créée en Belgique par deux mamans, Bsit (prononcer Bi-Sit) est une application collaborative qui aide les parents à trouver une garde d'enfants recommandée par leurs proches et près de chez eux. Elle permet à l'utilisateur d'avoir accès à des avis et recommandations de proches (amis, famille, voisins…) sur les Sitters inscrits sur la plateforme. Active en France, en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas, l'application lancée fin 2015 a déjà rassemblé plus de 300 000 inscrits.





Bsit au réveillon du Nouvel an c'est :

• La possibilité de trouver une nounou pour s'occuper des bambins à la maison en votre absence.

• La possibilité de trouver une nounou directement sur le lieu de la soirée.

• Pour les plus inquiets, la possibilité de communiquer avec les gardes d'enfants tout au long de la soirée via l'application (chat et téléphone), au cas où les festivités se prolongeraient !

• Une formule gratuite, vous payez juste vos Sitters.