Nouvelles formations, calendrier... A quoi va ressembler Parcoursup 2020 ?

Simplifié l'année dernière, le processus d'affectation se déroule en trois grands temps forts, chacun étant primordial pour les lycéens de terminale et les étudiants en réorientation qui souhaitent s'inscrire dans l'enseignement supérieur.

Ouverture du site d’information de Parcoursup. Les lycéens y trouveront des informations sur le déroulement de la procédure et les offres de formation disponible en 2020 : les contenus, les attendus, les débouchés professionnels et les critères d’examen des dossiers. Près de 600 nouvelles formations seront proposées.

Les lycéens doivent renseigner la fiche de dialogue afin que le premier conseil de classe prenne connaissance de leur projet d’orientation et puisse formuler des recommandations.

Les lycéens peuvent consulter des informations sur leur orientation, notamment sur le site Terminales 2019/2020 , et participer à la première semaine de l’orientation organisée dans leur lycée. Pour les étudiants qui souhaitent se réorienter : ils peuvent se renseigner auprès du service orientation de leur établissement. Par ailleurs, les formations proposées en 2019 peuvent être consultées via le moteur de recherche des formations . Une carte interactive est également à la disposition des candidats pour faire leurs choix.

Dernier jour pour le candidat pour finaliser son dossier avec les éléments demandés par les formations et confirmer chaque vœu.

Lors du second conseil de classe, chaque vœu formulé par le lycéen fait l'objet d'une fiche Avenir comprenant les appréciations de ses professeurs et l'avis du chef d'établissement.

Les lycéens pourront créer leur dossier et auront alors jusqu'au 12 mars pour formuler leurs vœux. Chaque candidat a la possibilité d'en enregistrer jusqu'à 10, (avec possibilité de sous-vœux selon les formations), sans avoir besoin de les classer. Attention, aucun nouveau vœu ne pourra être formulé après le 12 mars.

Début de la phase d'admission principale. Les candidats prennent connaissance des réponses des formations demandées ("Oui", "Oui si", "en attente de place" ou "non")" sur la plateforme Parcoursup. Ils devront y répondre dans les délais indiqués par le site.

• Dès le 19 mai

Si le candidat n'a reçu que des réponses négatives de la part de formations sélectives (BTS, DUT, classe prépa, IFSI, écoles...), il peut demander un accompagnement individuel ou collectif dans son lycée (auprès du service orientation de son établissement, si c'est un étudiant qui souhaite se réorienter) ou dans un CIO pour envisager d’autres choix de formation et préparer la phase complémentaire.

• Début juillet

Après les résultats du baccalauréat, le candidat peut solliciter depuis son dossier un accompagnement personnalisé de la commission d’accès à l’enseignement supérieur (CAES) de son académie. Cette commission étudiera son dossier et l’aidera à trouver une formation au plus près de son projet et en fonction des places disponibles.

• De fin juin au 11 septembre

Le candidat peut participer à la phase complémentaire et formuler jusqu’à 10 nouveaux vœux dans les formations qui disposent de places disponibles. Ces formations seront accessibles depuis le moteur de recherche des formations Parcoursup.