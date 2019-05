Nuit des musées : ces applis ludiques vont susciter l'intérêt de vos enfants lors des visites culturelles

A chaque fois, c'est la même chose, dès qu'il s'agit de faire une sortie culturelle avec ses enfants le samedi après-midi, ou pendant les vacances, c'est la soupe à la grimace ! Pour autant, vous persistez et signez, en pensant que c'est quand même important qu'ils aient un minimum de culture.





Mais comme vous n'allez pas les traîner de force et encore moins avaler toutes les expositions et visites au pas de course, il va bien falloir trouver une solution. L'idée étant de ne pas les dégoûter à tout jamais. Et c'est là, que l'on remercie les nouvelles technologies (pour une fois !) très appréciées, on le sait, par les plus jeunes. Ainsi, de plus en plus d'applications proposent des visites virtuelles. Certains lieux mettent également en place des parcours numériques. Pour notre plus grand plaisir. Voici notre sélection.