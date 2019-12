"OK Boomer !" : comment les jeunes remettent à leur place les "vieux" (à qui ça ne plaît pas du tout)

"OK boomer !" Peut-être, sur les pancartes de jeunes grévistes, avez-vous vu passer cette apostrophe. Si vous avez plus de 25 ans, sans doute n'avez-vous pas compris de quoi il retournait. Et peut-être êtes-vous passé à autre chose. "OK boomer", autrement dit "cause toujours, baby-boomer"… En quelques mois, l'expression est devenue virale chez les jeunes Américains, et débarque en France. Une façon simple et courte pour les générations Z et Millenials de remettre à sa place cette génération plus âgée, qui ne semble pas les écouter. Un cri de ralliement d'une génération, révélateur de leurs frustrations face à ces "vieux" qui les prennent de haut.

La formule est apparue en début d'année sur des réseaux sociaux que les plus de 20 ans ne connaissent sans doute pas, comme TikTok. Une vidéo mise en ligne en juillet a notamment contribué au buzz. Et est un bon résumé de la situation. On y voit, sur une moitié d'écran, un homme d'une soixantaine d'années, parfaitement content de lui, sermonner une ado, sans la laisser parler : "Les jeunes ont le syndrome de Peter pan, ils ne veulent pas grandir, ils ont de grands idéaux, et cette utopie où tout est égalitaire", dit-il. "Devinez quoi ? Comme nous, les baby-boomers et les générations précédentes, vous allez grandir, et réaliser que les choses ne sont pas gratuites, ni égalitaires, et que votre société utopique n’est pas faisable". A côté, l’ado écoute, lève les yeux au ciel. Puis finit par écrire sur une feuille de papier "OK Boomer". Depuis, l’'expression a fleuri sur les tee-shirts et les sites de vente en ligne.