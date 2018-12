"Pour la première fois, il n'y aura pas de Noël chez moi par manque de moyens"

Noël, sa course aux cadeaux et ses repas de famille interminables... STOP ! Cette année, l'humeur n'est pas à la fête. La fièvre des grands magasins a laissé place à l'amertume car il n'y a plus rien à célébrer. "Alors c'est très simple, on est le 5 décembre, mon frigo est complètement vide, j'ai payé mon loyer et les factures, il me reste 117 euros pour finir le mois. Alors le soir de Noël, ce sera une soupe et au lit, comme l'année dernière", explique sur la page Facebook de LCI Jean, un habitant de Poitou-Charentes.





Un témoignage, parmi les dizaines d'autres que nous avons reçus, et qui en dit long sur le malaise qui étreint bon nombre de familles. A l'image du mouvement des Gilets jaunes, né au départ pour dénoncer la hausse des carburants, mais qui exprime désormais une colère sociale beaucoup plus large. Alors qu'une étude Kantar TNS pour eBay dévoile que les Français dépenseront pour Noël en moyenne 246 € - un chiffre en baisse par rapport à l'année dernière (261 €) - et offriront 9 cadeaux, que dire à ceux qui ne pourront même pas déposer sous le sapin un jouet pour leurs enfants ? Que le Père Noël subit lui aussi la crise ?