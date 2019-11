On sait désormais pourquoi les bébés ont si souvent le hoquet

Tout le monde ou presque a déjà eu le hoquet, et notamment les bébés, qui peuvent être sujets à ces crises incontrôlées plusieurs fois par jour. Un phénomène banal mais qui peut inquiéter les parents : est-ce normal ? Des neuroscientifiques de l'University College London (UCL) se sont penchés sur la question et viennent de révéler que ce réflexe involontaire et souvent gênant peut, en fait, jouer un rôle crucial dans le développement de leur cerveau.

Dans une étude menée sur 13 nouveau-nés, prématurés et nés à terme, les chercheurs ont découvert que les contractions du muscle du diaphragme provoquées par un hoquet produisaient trois ondes cérébrales bénéfiques pour le cerveau en développement. "Elles donnent soudainement une grande quantité d'informations, ce qui aide les cellules cérébrales à se relier entre elles", a expliqué à CNN Kimberley Whitehead, l'auteure principale de cette enquête publiée dans Clinical Neurophysiology, ajoutant que cela pourrait expliquer pourquoi les bébés sont particulièrement sujets au hoquet.