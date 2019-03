Où les Français vont-ils voyager cette année ?

Pour assouvir ce besoin d’évasion, rien de tel que d'avoir un pied à terre, c’est ce que révèle le sondage Siblu. En effet, 80% des sondés aimeraient avoir un lieu rien que pour eux pour partir à tout moment… Mais pas n’importe où ! Sans surprise, le bord de mer arrive en tête (67%), suivi de la montagne (19%) et de la campagne (13%). Et si possible sans faire un trajet trop long. Ainsi, 61% sont prêts à faire entre 1 h et 2 h de route maximum.





"Plus que jamais les Français ont besoin de vacances et veulent se sentir libre de s’évader à tout moment, explique Mikael Quilfen, le directeur marketing et communication de Siblu. Ils sont d’ailleurs très nombreux à posséder une résidence secondaire pour savourer cette liberté le temps d’un week-end ou pendant leurs congé" - 3,3 millions de résidences secondaires sur un total d’un peu plus de 35 millions de logements en France, selon les chiffres Insee de 2015.





Si nous avons, pour la plupart, l’image d'Epinal de la traditionnelle maison de campagne, il existe d'autres modes d’hébergement qui permettent aujourd’hui d'être "propriétaire de ses vacances". Le mobil-home est ainsi devenu très prisé. Selon Siblu, cette tendance s’affirme même de plus en plus : "Nous enregistrons une forte croissance des ventes de mobil- home chaque année (en moyenne +10%), pour atteindre désormais 8 553 propriétaires", confirme Mikael Quilfen. De son côté, l'échange de maison a aussi le vent en poupe : +28% de réservations, d'après HomeExchange.