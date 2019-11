"Oui, elle agit sur nos vies" : les éclaircissements de Louis Bodin sur notre sensibilité à la météo

Louis Bodin : Bien plus que les conditions météorologiques elles-mêmes, c’est leur harmonie ou, au contraire, leur décalage avec les émotions du moment qui provoquent le bonheur ou la contrariété. Ainsi, quand on est un peu fragilisé, ou plus sensible, le temps qu'il fait va prendre toute son importance. Nous sommes donc tous météo sensibles ou "baropathes" en puissance, mais chacun à notre façon. Il faut dire que l'on vit au contact de ces éléments extérieurs, on ne peut pas s'en détacher. Cette sensibilité à la météorologie nous rappelle que nous faisons partie intégrante de la nature. Toutefois, plutôt que de subir, il faut au contraire s'en accommoder.

Comment s'en détache-t-on ?

Le plus difficile, c'est quand le mauvais temps s'enchaîne, comme ce que l'on vit actuellement. Mais il faut aussi voir le bon côté de la pluie. Moi, par exemple, j'adore marcher dans la rue quand il pleut ; c'est peut-être parce que je suis Breton. Mais, plus sérieusement, elle est aussi bienfaitrice. Ces averses qui traversent notre pays en abondance sapent peut-être le moral du plus grand nombre, mais elles remplissent aussi nos nappes phréatiques et on en avait bien besoin après des mois de sécheresse depuis le printemps. Et si ça continue encore pendant un mois - ce qui semble bien partie -, on aura remis les niveaux d'aplomb. C'est une très bonne nouvelle, notamment pour les agriculteurs. Il faut regarder un peu plus loin que son nombril, c'est ce que la nature nous dit aussi.

Finalement, ne faut-il pas arrêter de faire de la météo le bouc-émissaire idéal ?

La météo est un sujet universel. On est tous concernés, c'est d'ailleurs souvent par là que l'on débute une discussion. Cela facilite les échanges, je le constate tous les jours avec les personnes qui m'abordent. Mais il ne faut pas l'accuser de tous les maux. Par exemple, aussi incroyable que cela paraisse, le temps, et plus particulièrement la température, peut bel et bien nous rendre meilleurs, bienveillants. L’hiver serait ainsi la saison la plus propice aux élans de générosité. C’est en tout cas en cette saison que les Français donnent le plus : 40 % des dons ont lieu sur le dernier trimestre de l’année, dont la moitié sur le mois de décembre. Et contrairement à ce qu’on pourrait penser, le froid ne fait pas chuter le moral des troupes. Selon les médecins et les psychologues, les basses températures permettraient même de réduire mauvaise humeur, déprime et fatigue et, plus encore, d’accroître et favoriser notre capacité à entretenir nos relations sociales. D’abord parce que nous dormons mieux. Ensuite parce que le froid aide à la concentration.