"Oui, la cantine peut traumatiser" : que contiennent vraiment les assiettes de nos enfants à l'école ?

Mais qu'on se rassure, le bio est dans la place. En mai dernier, l'Assemblée nationale a adopté un article de loi qui obligera dès 2022 les cantines à servir au moins 50% de produits bio. Et dans les faits, quand on regarde les menus scolaires, il y a plein de jolis labels AB partout. "Ce qui rassure beaucoup les parents, car dans leur tête bio veut dire bon pour la santé", confirme Sandra Franrenet. "Il suffit de coller des labels partout pour faire taire les gens. Sauf que, quand on regarde bien, le bio proposé à la cantine est ultra-transformé (aliment qui contient plus de 5 ingrédients, ndlr) et donc bourré de sucre. Bio ne veut pas dire non plus qu'on va avoir des vitamines et des minéraux dont les enfants ont besoin. C’est sûr, il vaudra toujours mieux de l’ultra-transformé bio que de l’ultra-transformé conventionnel, mais c’est loin d’être satisfaisant. En plus, la plupart du temps, c’est du bio qui vient d’Espagne, d’Italie ou de Pologne et non du petit agriculteur du coin !", s'insurge la jeune femme.





Enfin, pour ne rien gâter, comment savoir si les prestataires extérieurs utilisent vraiment du bio comme le leur impose leur cahier des charges ? "Normalement, quand on fait le choix d’avoir un prestataire privé, on est obligé de le contrôler. Sauf qu’en réalité, les collectivités ne le font pas, parce qu'elles n’y connaissent rien ou qu'elles ont juste envie de faire confiance", assure l'auteure. "Par exemple, si dans le cahier des charges, il est prévu qu’il y ait 20 ou 30% de fruits bios, vous vous attendez à ce que ce soit le cas. Or, si vous contrôlez le classeur avec les étiquettes, vous vous rendez compte qu’il n’y a pas de fruits bios".





Une expérience loin d'être isolée, comme l'a montré en 2016 le documentaire "Les casseroles de la restauration scolaire" (vidéo ci-dessous), qui a suivi en caméra caché un inspecteur diligenté pour contrôler une cuisine centrale. En fouillant dans les placards et en épluchant les étiquettes, il découvre du steak haché italien, des tartines grillées avec du chèvre bourré d'additifs. Et à la question : "Où est le bio ?", le cuisinier répond, désabusé : "Il y a longtemps qu'on n'en a pas eu"...