Parents unis, éducation imparfaite... Les résolutions à prendre pour une vie de famille réussie

On fait au mieux, on s'attache à bien faire, on voudrait tellement bien faire… et puis on se rate. Ne vous prenez pas le chou indûment pour cela. Vous, nous, ne sommes pas des parents parfaits et "Dieu fasse" que nous ne le devenions jamais ! Il y en a un qui en connaissait un morceau sur le sujet, c'est Sigmund Freud. Sa réponse est célèbre, faite à une jeune mère de famille qui l'interrogeait sur comment bien faire avec son enfant : "Faites comme vous voudrez, de toute façon, ce sera mal !", lui rétorqua-t-il. A relire plus attentivement la formule, on pourrait y déchiffrer un double principe. D’abord : "Faites comme vous le sentez, élevez-le comme vous l'entendez, essayez, trompez-vous, recommencez, faites, agissez". Et puis, vient le "de toute façon, ce sera mal" qui rappelle que tout enfant ne manque pas de faire son lot de reproches à ses parents, qu’ils ont toujours mal fait ou pas assez, que les critiques de toute façon viendront, à leur heure, et que vous n’y échapperez pas.