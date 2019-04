Vous cherchez une chasse aux œufs originale pour vos enfants ? En voici 10 à Paris et en régions

Alors que le Parc zoologique du bois de Vincennes fête tout juste ses 5 ans d'ouverture, le zoo de la ville de Paris propose dimanche 21 et lundi 22 avril diverses activités et animations autour des animaux et de Pâques. Au programme : une chasse aux œufs pour les enfants de moins de 6 ans. Ils devront, dans le temps imparti, trouver cinq œufs dans une zone boisée qui leur est dédiée. S’ils y parviennent, une récompense gourmande les attendra ! De 10h à 13h et de 14h à 16h. Pas d’inscription requise pour participer. Une participation autorisée par enfant.





Et Pâques oblige, pour tout savoir sur le chocolat, direction les serres où un jardinier et un animateur seront présents devant les cacaotiers pour faire découvrir aux petits comme aux grands l’histoire du chocolat, son origine et sa fabrication. Horaires : 11h30, 14h30, 15h30. En accès libre dans la limite des places disponibles.





Parc zoologique de Paris, avenue Daumesnil, 75012 Paris. Activités et animations gratuites incluses dans la visite. Adultes : 20€. Enfants (3-12ans) : 15 €