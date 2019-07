Vous ne partez pas en vacances cet été ? Voici des idées de sortie en famille dans différentes régions

Loin de l'agitation urbaine, à une heure de Grenoble et de Gap se cache un lieu enchanteur : le Centre Écologique Terre Vivante. Les plus agiles s’aventureront dans les multiples jeux en plein-air, les jardiniers et bricoleurs trouveront un vaste choix d’informations, et les poètes, des glycines odorantes pour rêver en paix. De plus, tous les mercredis en juillet et en août, les animateurs réservent aux enfants des activités pédagogiques et ludiques. Ils proposent un atelier de création artistique (coloriage mandala, sculpture, peinture avec des légumes…), des jeux pour s’initier à la biodiversité et exercer ses cinq sens, et d’autres animations surprises.