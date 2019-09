Trop de papiers à remplir en cette rentrée ? Les conseils d'une spécialiste pour ne pas vous laisser submerger

ZEN - Inscriptions à la cantine, aides au logement... Rien qu'à la lecture de ces mots, vous vous sentez défaillir. Pourtant, vous n'allez pas pouvoir y couper, cela fait partie des joies de la rentrée. Alors pour ne pas vous noyer sous cette montagne de paperasse qui vous attend, on a demandé conseil à Estelle Guillerm, assistante administrative à domicile.

Le problème, c'est que l'administratif, ce n'est pas vraiment votre truc, et remplir de la paperasse encore moins votre tasse de thé. Il va pourtant bien falloir arrêter de repousser cette corvée chronophage. Pour vous y aider, on a demandé à Estelle Guillerm, assistante administrative à domicile et responsable du site FamilyZen et du CaféZen à Paris - un lieu où les phobiques des papiers à remplir peuvent venir le faire sur place - de nous livrer ses conseils avisés.

Première règle à suivre, "ne pas baisser les bras devant le flot de démarches administratives qui vous attend. Même s'il aurait été judicieux d'en entamer certaines avant l'été (les demandes de bourse par exemple), on garde une attitude positive et on essaie de rattraper chaque jour ce qui aurait pu être fait. Il faut se dire qu'à chaque problème, il y a des solutions ", avance Estelle Guillerm. Pour faire baisser cette charge mentale, "on va donc dresser plusieurs listes par thème (enfants, maison, santé, transports...), en numérotant ce qu'il y a à faire, du plus important au moins urgent. Par exemple, on privilégiera les demandes d'aides sociales avant de dresser les listes de fournitures, indique notre spécialiste. Peu importe si le petit dernier doit attendre pour avoir son compas !"

On insiste également sur ce qui va prendre le plus de temps en mettant une date devant chaque tâche. Ce qui permettra d'éviter de commencer à remplir un dossier d'inscription à 21h30 alors que l'on sait qu'il va être long à constituer. Car la deuxième règle importante, "c'est de ne pas faire de cette liste un fourre-tout illisible. Pour ce faire, on ne l'écrit pas dans le métro, ou en catastrophe entre deux rendez-vous. Il est en effet essentiel de se créer un environnement serein lors de cette première étape, puisqu'elle génère déjà en soi du stress. Pas la peine donc d'en rajouter", souligne Estelle Guillerm. Et si la version papier vous rebute, sachez que des applications comme Wunderlist peuvent vous faciliter le travail.

Enfin, "on finit toujours une tâche avant d'en démarrer une autre. Vous n'arriverez pas à un résultat positif si vous papillonnez. Vous aurez l'impression à la fin de la journée de ne pas avoir arrêté mais au final vous n'aurez barré aucune étape. Et l'on sait que psychologiquement, il est important de voir que l'on avance", prévient Estelle Guillerm.