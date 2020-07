Pic de chaleur : a-t-on le droit de se promener torse nu en ville ?

Les pics de chaleur s'annonçant en fin de semaine, la tentation de se promener torse nu dans les rues pourrait être particulièrement forte. Une envie qui n'est plus répressible depuis 1994, date à laquelle ont été abrogées les dernières lois interdisant d'être torse nu en ville ou ailleurs. Jusqu'à cette date, le Code pénal prohibait "l'outrage public à la pudeur". Il pouvait alors vous en coûter 15.000 francs d'amende et deux ans d'emprisonnement. Mais cet article a depuis disparu. Aujourd'hui, seule "l'exhibition sexuelle imposée à la vue d'autrui" est punie, et non, aller faire ses courses en maillot de bain n'en fait pas partie.

La situation est plus complexe pour les femmes. La jurisprudence se veut encore plus fluctuante, mais les Femen ont mis le dossier sur la table. Quelques militantes ont été jugées pour exhibition sexuelle. Vous vous souvenez, ce fameux article du code pénal évoqué plus haut (qui, au passage, punit assez sévèrement ce comportement : jusqu'à un an de prison et 15.000 euros d'amende.)

A Lille et à Paris, des militantes qui s'étaient exposées seins nus ont été relaxées, une autre qui avait mené son action au sein d'une église a quant à elle écopé de 3500 euros d'amende et un mois de prison avec sursis. La Cour de cassation saisie à ce sujet devrait trancher prochainement. Affaire à suivre, en attendant, on vous conseille de rajuster le haut !