PODCAST - Quel est l’impact des écrans dans la vie de nos jeunes enfants ?

Léa, notamment connue sous le pseudo "je ne suis pas jolie" sur les réseaux sociaux, rencontre dans le podcast "Le Nid" des parents ordinaires, des experts de l’enfance ou encore des hommes et des femmes inspirantes qui témoignent de leur vécu de la parentalité et de leur transformation à travers cet événement. Un nouvel épisode toutes les deux semaines qui aborde une thématique spécifique pour donner des clefs de compréhension et des conseils pour les jeunes et futurs parents.





Dans ce deuxième épisode, Léa s'intéresse aux écrans. Ils sont omniprésents dans notre vie, où télévisons, smartphones et ordinateurs rythment notre quotidien. Mais qu’en est-il de nos petits bouts ? Faut-il céder à l’appel du numérique, des tablettes ou encore des applications éducatives ? Ont-elles leurs places auprès de nos enfants ? Nous en discutons avec Maureen, une jeune maman ancienne addict à la télé qui explique pourquoi elle a choisi de bannir les écrans, et avec le Dr Anne-Lise Ducanda, médecin de PMI et membre du collectif de surexposition aux écrans. Elle intervient comme spécialiste pour avertir et informer sur les conséquences de l’exposition aux écrans chez les jeunes enfants.