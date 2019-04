PODCAST - Se préparer à l'arrivée d'un premier enfant : Nicolas et Laurie nous racontent leur expérience dans "Le Nid"

Léa, notamment connue sous le pseudo "je ne suis pas jolie" sur les réseaux sociaux, rencontre dans le podcast "Le Nid" des parents ordinaires, des experts de l’enfance ou encore des hommes et des femmes inspirantes qui témoignent de leur vécu de la parentalité et de leur transformation à travers cet événement. Un nouvel épisode toutes les deux semaines qui aborde une thématique spécifique pour donner des clefs de compréhension et des conseils pour les jeunes et futurs parents.





Dans ce premier épisode, Léa rencontre Laurie, enceinte de 8 mois, et Nicolas son conjoint. Ensemble, ils nous livrent leur état d’esprit avant l’arrivée de leur premier enfant et nous racontent leur préparation à ce grand événement. Rachel, sage-femme depuis 14 ans complète ce témoignage en partageant son expérience et en détaillant son accompagnement auprès des jeunes parents.