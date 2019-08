Yann Moix en guerre avec son frère : comment une telle haine peut-elle naître au sein d'une famille ?

Cette haine peut se déclencher chez le jeune enfant lorsqu'un autre rejoint la fratrie, et elle s'exprime par des pulsions d’agressivité. On pique les affaires de l’autre, on détruit ses objets : "C’est une rivalité autour du sein maternel", poursuit Nicolas Georgieff. "En d’autres termes, il n’y en aura pas pour tout le monde et l'aîné se dit alors : 'moi, je veux la plus grosse part. La plus grosse part d’amour, la plus grosse part de gâteau, la plus grosse part de jouets...'"





Des enfants de deux-trois ans peuvent ainsi selon lui juger l'arrivée d'un petit frère ou d'une petite sœur "insupportable", tout simplement parce qu'ils "ne sont pas complètement éduqués" : "J’en ai reçus qui balançaient des cailloux dans le landau en disant qu’ils voulaient tuer leur petit frère ou leur petite sœur. Cette violence primitive chez l’enfant n’a rien de neuf, il suffit de relire la mythologie grecque ou latine pour constater qu'elle est remplie de frères et sœurs qui s'entretuent". Mais, poursuit le spécialiste, "cette pulsion disparaît avec la sécurité affective et l'éducation. Ce n’est souvent que plus tard que le grand frère ou la grande sœur prend à l'inverse soin de l’autre." A noter que cette rivalité est "indifférente au sexe" : "Peu importe qu'il soit fille ou garçon, l’autre est le gêneur, elle ou il est clairement de trop."