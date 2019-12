Pour éviter que les enfants ne les avalent, voici les premières piles boutons... au goût amer

C'est une réalité qui fait froid dans le dos : l’an dernier, plus de 1 200 enfants ont été hospitalisés en France suite à l’ingestion d’une pile bouton au lithium. Ces petits objets ronds et brillants attirent en effet l’œil des plus petits, qui peuvent être tentés de les mettre à la bouche. Un phénomène en recrudescence au moment des fêtes de Noël car de nombreux jouets et appareils électroniques en sont dotés. Et même si des dispositifs de sécurité existent, aucun parent n'est à l'abri d'un accident.

Consciente de cette problématique, la marque de piles Duracell avait innové en 2017 en créant un emballage intégrant une double-coque inviolable. Cette année, l'enseigne au lapin rose a décidé d'aller plus loin en recouvrant une partie de ses piles boutons avec un sticker imbibé d’une couche de benzoate de dénatonium. Ce nom barbare est celui d'un composant, déjà utilisé par de nombreux fabricants de produits d’entretien ménagers (dosettes de lessive), cosmétiques (shampoing) et produits de jardinage, qui a une vertu fort utile : il possède un goût ultra-amer, même en dosage infime.

Résultat, les enfants vont immédiatement et instinctivement recracher l'objet du délit. Et pour ne rien gâter, il est totalement inoffensif en cas de consommation.