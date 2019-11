Pour le meilleur et pour le prix : les astuces pour payer moins cher son mariage

SE DIRE OUI SANS SE RUINER - Vous vous apprêtez à convoler et la facture de votre mariage vous donne des sueurs froides ? Il existe des techniques pour la faire baisser. Voici quelques conseils.

Est-ce parce qu'ils coûtent cher que les mariages ont vu leur nombre baisser ces dernières années ? L'argent peut en tout cas être un frein lorsqu'on envisage de passer devant le maire : les Français dépensent en moyenne près de 9.000 euros pour se dire oui dans les règles de l'art. Mais si on n'est pas forcément attaché aux traditions, la facture peut très vite baisser. "Il ne faut pas se laisser faire par l’idée du mariage traditionnel, avec la robe blanche et longue qui coûte très cher, la voiture de luxe pour aller du point A au point B, les dragées, les macarons... Tout ça, ce ne sont pas des choses obligatoires, il faut juste s’écouter et savoir ce dont on a envie", assure ainsi Cindy Féroc, spécialisée dans le partage d'astuces sur Youtube sous le nom de "Cindy Fée des bons plans". Il y a cinq ans, elle s'est elle-même mariée avec l'objectif de dépenser le moins possible malgré sa presque centaine d'invités, et livre quelques unes de ses techniques dans le reportage du JT de 20 heures de TF1 en tête de cet article.

Casser les codes pour casser les prix

Une idée déco en particulier : pour réaliser ses centres de table, Cindy avait utilisé des boîtes vintage Kub Or dénichées dans un vide -grenier, complétant le tout avec des boîtes de conserve transformées en supports photos des visages des mariés. D'une manière générale, le "Do it Yourself" peut permettre de diminuer considérablement les dépenses de décoration de la salle de réception. Et pour continuer de casser les codes, pourquoi ne pas louer une robe de mariée ? Le reportage de TF1 en montre ainsi une coûtant 8.000 euros à l'achat, mais qui ne coûte que 275 euros pour quelques jours de location. Une sacrée économie pour une tenue que l'on ne portera qu'une fois... Si vous préférez néanmoins l'acheter, des enseignes de mode grand public se sont lancées sur le créneau du mariage et vendent des tenues peu chères, et pourtant travaillées, comme cette robe brodée de perles à seulement 129 euros montrée dans la vidéo ci-dessus.

On peut aussi faire appel à des spécialistes des unions à petit prix, comme Arnaud. Accompagné par les équipes de TF1 dans un magasin d'alliances, cet organisateur de mariage peut négocier une réduction sur le fameux anneau en en achetant en même temps pour tous ses clients. Si l'on n'est pas trop superstitieux, il est aussi possible d'opter pour une alliance d'occasion afin d'économiser côté bijoux. Autre astuce d'Arnaud, cette fois pour diminuer les frais de traiteur : "On est allé le chercher vers Rouen, en dehors des grandes agglomérations, ce qui permet d’avoir des tarifs beaucoup plus attractifs que dans une grande ville". Bref, il existe de nombreuses techniques pour se marier sans se ruiner, à condition de se passer de certains services comme, par exemple, le recours à un photographe professionnel, dont la prestation peut être facturée entre 300 et 10.000 euros. Et sachez, pour conclure, que mariage onéreux ne rime pas forcément avec mariage heureux : nous vous rapportions il y a quelques mois une étude, réalisée par deux professeurs d’économie de l’université de Singapour, selon laquelle plus une union coûte cher, moins elle dure.

La rédaction de LCI