Pourquoi avons-nous le sentiment d'être d'éternels enfants face à nos parents ?

Dans Le Club de la chance (1992), le joli mélodrame de Wayne Wang adapté du roman éponyme de Amy Tan, on suit quatre jeunes Chinoises nées aux Etats-Unis et les rapports qu'elles entretiennent avec leurs mères respectives, originaires de la Chine féodale. Des générations qui n'arrivent pas toujours à communiquer. Dans une scène poignante où elle ne parvient pas à comprendre ce que ressent sa mère à l'égard de son fiancé, une des filles sanglote auprès de sa mère : "Tu ne te rends pas compte, tu n'imagines pas le pouvoir que tu as sur moi. Il te suffit d'un mot ou d'un regard. Et voilà, j'ai quatre ans et je tombe de sommeil tellement je pleure."





A bien des niveaux, chaque adulte peut éprouver ce sentiment d'être resté petit garçon ou petite fille en retrouvant ses parents, au point d'adopter parfois un comportement infantile, voire de retomber tête la première dans l'enfance. Sur un forum de discussion, Caroline, 42 ans, exprime ainsi son ressenti : "A chaque fois que je viens déjeuner le dimanche à la maison, ma mère ne peut pas s'empêcher de raconter de vieux souvenirs en cherchant de l'approbation dans mon regard mais également chez mon petit copain, ignorant alors qu'adolescente, j'étais fan de Patrick Bruel. En me ramenant à ce souvenir, à ces goûts d'ado que je n'assume plus du tout, c'est comme si elle me ramenait des années en arrière et m'obligeait à me revoir, seule, dans ma chambre, en attendant que l'adolescence passe vite."