Pourquoi il faut arrêter de dire qu'un enfant qui s'oppose à ses parents fait sa "crise d'adolescence"

Et là où le bât blesse, c'est que de nombreux parents adhèrent à ce point de vue, même ceux - et ils sont plus nombreux qu'on ne le pense - pour qui tout va bien. Or, selon notre sociologue, cette crise a d'abord été imaginée par les médecins pour qui la puberté est par définition bouleversante. Mais dans les faits, ce serait une autre histoire. Ainsi, nous dit-il, "il y a quelques années, j'avais suivi, avec une collègue, un groupe d'élèves du CM2 à la classe de seconde, et on était arrivé à la conclusion que cette phase de transition était en fait un atout. C'est merveilleux de grandir, et souvent pour les enfants ça ne va pas assez vite".





Alors, la crise d'ado, un concept qui fait vendre ? Bien sûr, cette période est marquée par de nombreux bouleversements, mais pourquoi devraient-ils forcément déboucher sur une longue période de perturbations ? "La clé est plutôt à chercher du côté des parents, souligne Michel Fize. Le sociologue Pierre Bourdieu disait que tout le problème des générations, c'est que ce sont des luttes de pouvoir entre ceux qui veulent le conserver et ceux qui voudraient bien l'obtenir. Et la famille, c'est d'abord une institution de pouvoir. Un pouvoir moins puissant qu'au temps du 'Pater familias' où le chef de famille faisait régner l'ordre et quelquefois la terreur, mais on oublie souvent que le rôle des parents, c'est d'éduquer et non de contraindre ou d'ordonner. L'éducation, c'est un travail de libération, une préparation à la sortie, d'où l'importance de l'autonomie. Elle est à la fois une obligation pour les parents et un droit pour leurs enfants".





Ce serait donc avant tout pour gagner en autonomie que l'adolescent se rebelle et fait acte de résistance. Finalement, il y a crise lorsqu'il y a un dysfonctionnement de la relation parents-adolescents. Dans ces cas-là, c'est la relation qui est malade, c'est donc elle qu'il faut traiter et non les individus. "C'est pour ça que la sempiternelle idée qu'un adolescent aurait besoin de s'opposer pour se construire est une monstrueuse supercherie, renchérit le sociologue. En réalité, l'adolescent a besoin de s'affirmer parce qu'il découvre qu'il peut penser par lui-même". Ainsi, lorsque le ton monte lors d'une discussion familiale, inutile de vous dire que votre enfant est en crise. Il exprime juste un avis différent. "Là où les adultes voient crise, les adolescents appellent ça un désaccord", ironise Michel Fize. En fait, il y a deux types de parents, ceux qui ne voient pas venir ce moment qui marque la rupture et ceux qui refusent de lâcher le pouvoir, qui refusent la mutation mentale de leurs enfants".