Premières règles : comment (et quand) en parler avec sa fille ?

Plusieurs facteurs peuvent vous aider à définir le bon moment : "La première chose à savoir est que chaque femme commence à avoir ses règles à des moments différents, en général entre 10 et 16 ans", indique le docteur Arnaud Pfersdorff sur son site Pediatre-online. "Dans les années 1840, I’âge moyen du début des règles était de 16 ans et demi. Aujourd’hui, il est de 13 ans. Cette différence peut s'expliquer par les progrès réalisés en matière d’hygiène et d’alimentation pouvant laisser supposer un meilleur état de santé et un développement plus précoce", souligne-t-il.





A titre indicatif, sachez que les règles surviennent environ deux ans après l'apparition de la poitrine et des premiers poils. On dit aussi que l’âge auquel la fille aura ses règles n’est souvent pas très éloigné de celui auquel la mère a eu les siennes. "Un travail de prévention est donc nécessaire à partir de 10 ans pour éviter tout effet de surprise", explique à LCI Samuel Comblez.