Pressing, courses, massage... Ces 5 applis vous faciliteront la vie !

Plus besoin de courir pour prendre soin de vous, Simone se déplace 7 jours sur 7 que vous soyez chez vous, ou au bureau (dans Paris et sa périphérie), tôt le matin (dès 7h30) comme en soirée (jusqu'à 22 h). Cette application, lancée il y a plus de trois ans par deux jeunes entrepreneuses, n'était destinée au départ qu'à embellir les ongles, avec des manucures et pédicures plutôt haut de gamme. Mais face au succès de ce service à domicile, il est désormais possible d'être coiffé, maquillé, épilé et/ou massé.





Le service de coiffure est d'ailleurs relativement étoffé, allant du brushing express (39 €-30 mn) aux tresses et attaches (65 €) en passant par la coupe (80 €) et même la couleur et le balayage (à partir de 105 €). Petit plus : on a la possibilité de réserver une coupe "femme + homme + enfant" (145 €). Quant à l'épilation, dernier né de la gamme, plusieurs forfaits sont proposés : 1/2 jambes et jambes entières, maillot et/ou aisselles (à partir de 48 €).