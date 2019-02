"Qu'un sang impur abreuve nos sillons" : comment parler à son enfant des paroles crues de la Marseillaise ?

Pour le psychologue Jean-Luc Aubert, spécialiste de l'enfant, "les parents peuvent également jouer un rôle en rappelant notamment le contexte historique dans lequel s'est créé ce chant révolutionnaire. Ce texte date de 1792, nous sommes alors en pleine Révolution, et la France est menacée par les monarchies voisines. A cette époque, l’idée de faire couler le sang des ennemis n’a donc rien de surprenant, dans la mesure où ceux-ci affichent exactement la même intention à notre égard", explique-t-il à LCI. Sans oublier que des historiens ont également privilégié une autre interprétation, selon laquelle le "sang impur" désignait les français républicains affrontant la noblesse...





"L'intention pédagogique est bien sûr de donner aux élèves un sentiment d'appartenance à une patrie, à une nation. Toutefois, les parents doivent faire la distinction entre l'appartenance saine et malsaine, c'est-à-dire qu'on peut être tout à fait fier et content d'appartenir à un pays, à une famille, à une religion... mais cela ne doit pas se faire contre les autres. C'est toute la différence entre le patriotisme et le nationalisme. Dans le premier cas, on est avec les autres, alors que dans le second, on est tout seul", conclut-il.