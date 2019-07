Qui sera la première femme à marcher sur la Lune ? Barbie et l'Agence spatiale européenne veulent mettre les filles en orbite

Pour l'Agence spatiale européenne, la raison est peut-être à chercher du côté de l'environnement familial, qui joue un rôle important sur les comportements et les affinités envers la science et les professions scientifiques. A ce sujet, Mattel a mené en juin une enquête au Royaume-Uni, en Allemagne, en France et en Italie pour comprendre les attitudes et les connaissances des parents au sujet des STEM [science, technologie, ingénierie et mathématiques, ndlr] et voir si cela pouvait être un facteur limitatif pour les filles souhaitant s’investir dans des métiers comme celui d'astronaute.





Et leurs conclusions sont imparables : sur les 2.000 parents de filles âgées de 3 à 10 ans interrogés, la majorité souhaiterait avoir une meilleure connaissance de l'espace et des possibilités de métiers liés aux STEM pour aider à informer

leurs enfants ; la plupart des parents confirme par ailleurs que si leur fille est intéressée par une carrière dans le domaine des STEM, ils ne sauraient comment l'aider si elle souhaite devenir astronaute.