Repas de Noël : trois conseils pour réussir votre foie gras cru maison

Facile à préparer, moins cher et tout aussi délicieux : il est tentant de faire soi-même son foie gras. Encore faut-il avoir les bons produits et les bonnes méthodes. Envie de relever le défi cette année ?





Pour épater vos convives lors du repas de Noël ou du réveillon de la Saint-Sylvestre, nous republions les conseils que le regretté Jean-Pierre Coffe nous avait donnés en 2015. Une précision tout d'abord : entre foie gras de canard ou d'oie, c'est à vous de choisir car tout est affaire de goût. Le spécialiste culinaire, lui, préférait le deuxième, moins cher et au "goût plus rustique, plus campagnard, même s'il a l'inconvénient de fondre davantage à la cuisson".