Que dire à son enfant pour l'aider à surmonter l'angoisse de la rentrée ?

Première règle : ne pas s'angoisser et se dire que son enfant n'aime pas l'école. Pour Jean-Luc Aubert, ces mots n'ont rien d'anormal. "Cela veut juste dire que votre enfant n'aime pas cette situation de transition entre le principe de plaisir (les vacances) et le principe de réalité (l'école), avec toutes les contraintes que cela implique. La preuve, avez-vous envie spontanément de retourner au travail après votre pause estivale ?", interroge-t-il. Pas sûr...





"Le problème, c'est que les parents ne savent pas écouter les peurs de leurs enfants", renchérit Isabelle Filliozat. "Les plus petits vont dire : 'je ne veux pas y aller', ce qui revient à dire 'j'ai peur' et non 'je n'aime pas l'école'", dit-elle. Pour le calmer, une seule solution : prendre du temps avec lui. "Cela peut-être au travers d'un jeu, d'une balade en forêt...", répond la spécialiste. "On peut lui poser la question suivante : 'qu'est-ce que tu te dis à propos de l'école ?' Ce qui permet de voir les croyances qu'il a et ce qu'il se dit dans sa tête. En revanche, on ne dit pas : 'qu'est ce que tu t'imagines à propos de l'école ?', car cela reviendrait à lui montrer qu'on ne prend pas en compte ses peurs. Que ce sont des craintes dans sa tête, dans son imaginaire, qu'elles ne sont pas réelles", prévient la thérapeute.





De son côté, Jean-Luc Aubert recommande, pour les plus petits, de matérialiser les différentes phases de la journée sous la forme d'une frise chronologique réalisée avec son enfant sur une feuille de papier. "On peut même ajouter des petites illustrations, pour indiquer l'heure du réveil ou le moment de partir à l'école. C'est en effet essentiel d'indiquer à l'enfant ce qui va se passer, parce que les plus jeunes ont une notion du temps complètement abstraite. Le fait de mettre ces informations sur du papier, ça va matérialiser les choses et du coup rassurer l'enfant", souligne-t-il.





Et pour la fameuse rentrée en 6ème ? "Il faut être sincère et ne pas lui mentir", répond tout de go notre spécialiste. "Pas la peine de lui dire que tout va être merveilleux dès le premier jour. Pour ce faire, n'hésitez pas à lui raconter vos propres souvenirs de la rentrée. Plus il aura de détails sur ce qu'il va vivre, moins l'enfant aura peur de l'inconnu et de la nouveauté. On peut aussi se référer à ce qui s'est passé pour lui les années précédentes".