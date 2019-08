Cartable, valise à roulettes, sac à dos... Quel modèle est le mieux adapté au dos de votre enfant ?

• Le cartable mieux adapté que le sac à dos

Pour Claire Bouard, "l’idéal est un sac simple, léger, centré et qui ne contient que des choses utiles". Vaut-il mieux un cartable ou un sac à dos ? Les deux conviennent "s’ils sont bien portés !", répond la spécialiste. "Si on est plutôt sac à dos, il vaut mieux en choisir un destiné aux enfants, car les lanières sont adaptées à leur taille et le matériau de fabrication est plus léger", explique-t-elle. Mais le cartable permet de répartir le poids des cahiers en les positionnant à l’horizontale. Il peut également être plus adapté à un enfant car il est porté plus haut : "cela garantit une meilleure posture pour les enfants étant tout juste sur la courbe de croissance ou en-dessous", précise Claire Bouard.





• Des valises à roulettes très mal pensées

Les sacs à roulettes, quant à eux, sont une fausse bonne idée ! "Heureusement, ils ne sont plus à la mode", se réjouit l’ostéopathe : porté toujours avec le même bras, ils entraînent une rotation du corps et créent un déséquilibre. Il faut aussi réfléchir en terme d'urbanité et la valise à roulettes n'est pas adaptée au chemin de l'école. "On en est bien loin, fustige Rodrigo Arenas. Parce que la plupart du temps, les dites roulettes ne roulent pas sur le sol. Quand on pense aux grandes villes, ça peut encore aller, mais dès que vous allez à la campagne, vous devez parfois passer par des chemins boueux, par des terrains où il y a du gravier, et là ce matériel ne convient plus du tout. Donc, in fine, les élèves le portent ! De plus, ces cartables sont très mal pensés. Ainsi les protections en mousse qui sont censées protéger les tiges métalliques s'abîment au fur et à mesure de l'année. Résultat, au bout d'un certain temps, ces tiges qui sont en contact avec le dos des enfants font très mal", poursuit-il.





• Le sac à main, néfaste pour le dos

Autre risque pour les plus grands : au lycée, "les sacs à main sont néfastes pour les jeunes filles", s’alarme l’ostéopathe. "Ils sont portés avec un seul bras, tout est décentré, le corps travaille davantage pour compenser, et à cela s’ajoute la poitrine et le reste du corps qui se transforment et font travailler le dos. Mais il faut faire avec les modes et s’adapter aux besoins de son ado, nuance Claire Bouard, avant de préciser : "choisir un bon sac est utile, mais le plus important, c’est le poids !". Donc, si votre enfant insiste pour faire comme les copines, on choisit un sac à compartiments plutôt qu'un grand fourre-tout car il permet de répartir correctement le poids du contenu".