Les clefs pour réussir l'adaptation en crèche de votre enfant

Le premier jour de crèche, tant redouté, est arrivé, il est temps de se séparer. Premier conseil, "il ne s'agit pas juste de déposer son bébé et de s'en aller. Ce moment doit être une vraie prise de relais. On va donc d'abord se mettre à la hauteur de son enfant en s'asseyant à côté de lui car quand on reste debout, on a tendance à se déplacer et cela crée beaucoup d'agitation et de tension, ce qui risque de générer des pleurs. On ne répond pas non plus à son téléphone et si possible on coupe la sonnerie", insiste Gaëlle Converset.





" Ensuite, on conseille aux parents de parler avec leur enfant. Expliquez-lui que vous allez devoir le confier à la crèche, et que sa référente va bien s'occuper de lui. Rien qu’à l’intonation – joyeuse et rassurante de préférence - il vous comprendra. Seulement après, on demande au parent de lui dire 'au revoir'. Beaucoup de familles pensent qu'il faut fuir sans se retourner mais c'est une bêtise. Cet 'au revoir' est très important et il doit se répéter durant les premiers jours. Résultat, on ne cale pas ces matins-là une réunion à 8h30 !", prévient notre responsable.





Enfin, ne soyez pas inquiet si votre enfant pleure quand vous le quittez, cela ne veut pas dire que la période d'adaptation n'a pas marché. C'est juste que votre enfant exprime son désaccord. Il n'a pas envie que son parent parte, et c'est normal, puisque c'est la personne qu'il aime le plus", conclut-elle.