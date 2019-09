Pourquoi les enfants ne racontent-ils jamais leur journée d'école à leurs parents ?

SILENCE RADIO - Tous les parents ont envie de savoir si leur enfant s'épanouit à l'école. Mais face aux questions du soir, il est courant que ce dernier reste désespérément mutique. Est-ce normal s'il ne raconte RIEN de ses journées ? Un pédopsychiatre éclaire les parents anxieux (et les rassure).

Bombarder son enfant de questions les soirs des premiers jours d'école se révèle ainsi contre-productif pour tout le monde : "La règle est simple", assure Nicolas Georgieff. "Plus les enfants sentent la présence intrusive de leurs parents, plus ils vont se replier ; moins ils sentent cette pression, plus ils auront tendance à partager. C'est alors aux parents d'accepter de ne pas tout savoir."

C'est pourquoi il importe de distinguer deux formes de réserve chez l'enfant : une "réserve normale, propre au développement, consistant à cette nécessité de séparer l'espace familial et l'espace social, et animée par un besoin viscéral de se différencier", et une "réserve par peur d'une sanction de la part de l'enseignant, de rétorsion de la part de ses pairs, de menaces d'un adulte abuseur". "Les parents doivent avant tout être attentifs à faire la distinction entre un enfant qui va bien, qui n'a pas peur, qui est épanoui, et un enfant qui se tait parce qu'il est terrorisé. Dans le second cas, c'est la loi du silence, l'omerta. C'est par peur qu'on se tait, comme dans la mafia où on ne dit rien par peur des ennuis. C'est tout autre chose que d'avoir envie de garder des choses pour soi. Et cette différence-là, n'importe quel adulte compétent la ressent."

D'autant que le contexte et le comportement de l'enfant priment sur toutes les réponses aux questions vespérales des parents : "La meilleure des réponses, c'est de savoir si, le matin, l'enfant est tout simplement heureux d'aller à l'école", conclut le pédopsychiatre.