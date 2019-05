SEPT À HUIT - Vidéo : L'appel au secours de Géraldine, une maman qui gère seule la violence de son fils de 10 ans

Géraldine est une mère dévouée et aimante, mais elle est à bout de forces et désarmée face à la violence de son fils. Prénommé César et âgé de 10 ans, celui-ci souffre de graves troubles de comportement. Sa mère n'a pas trouvé de place pour lui dans une structure spécialisée et plus aucune école n'accepte de le scolariser. Son placement en foyer a été un échec.





Aujourd'hui, elle ne sait plus vers qui se tourner, elle qui estime que son fils est un danger pour lui même, mais aussi pour les autres. Comme elle nous le raconte dans le témoignage vidéo ci-dessus, César a déjà saisi un couteau pour "planter" sa soeur. Et malgré son jeune âge, son petit garçon fait preuve, pendant ses crises, d'une violence inouïe, que Géraldine, maman solo, n'arrive plus à gérer. Mais faute de solutions, Géraldine consacre toutes ses journées à son fils. Une situation intenable : aujourd'hui, cette maman, à bout demande de l'aide.



Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.