Résultats du bac : faut-il vraiment récompenser ses enfants pour leurs bonnes notes ?

Rémunérer les bons résultats scolaires est-il une si mauvaise chose ? "Pourquoi pas ponctuellement, par contre pas question que cela devienne un mode de fonctionnement au quotidien. Par exemple : 'tu as eu 18/20, voilà 5€, ça c'est non !'", préconise le fondateur Questions de psy. Une réponse à méditer pour les 9% de personnes interrogées par Pixpay et qui avouent récompenser leur enfant pour la moindre bonne note.





De son côté, la psychologue Laurence Peltier estime que "rétribuer son enfant pour ses bonnes performances scolaires instaure en lui-même un système de récompense/punition dépendant de la bonne ou de la mauvaise note et peut déprécier l'estime de soi. L’enfant risque en effet de subir une double dévalorisation : à l’école, tout d’abord, par la mauvaise note, puis au sein du foyer par la sanction de ne pas avoir de récompense".





La spécialiste invite donc plutôt les parents à prendre le temps de discuter avec leurs enfants des problèmes rencontrés et de ne pas hésiter à les féliciter pour les efforts fournis. Et si vous souhaitez malgré tout récompenser votre enfant, cette dernière conseille de le faire sous la forme d’un livre ou de magazines, "ce qui contribuera à son ouverture sur le monde". A l'inverse, les parents ne semblent pas favorables à l’idée d’une sanction : le fait de priver son enfant d’argent de poche en cas de mauvais résultat convainc moins d’une personne sur deux (43%).