"Paternatalophobie" : comment certains enfants (et adultes) peuvent-ils avoir peur du Père Noël ?

Mais à qui le Père Noël peut-il donner des sueurs froides ? A des gens comme vous et moi. Car oui, cette peur existe bien, comme celle des clowns. Elle a même un nom : la "paternatalophobie". Une phobie qui, comme d'autres, se traduit par une peur intense et incontrôlable, et apparaît systématiquement et de façon durable en réponse à un objet non menaçant.

Comment expliquer qu'une figure aussi bonhomme que le Père Noël puisse susciter l’angoisse ? "Ce n’est pas une figure rassurante pour le jeune enfant, nous assure la psychologue pour enfants Mandy Rossignol. A ses yeux, c'est un inconnu qui souhaite l’approcher, un inconnu massif qui serait plutôt assimilable à une figure d’ogre. Or, à partir de 8 mois, l’enfant peut reconnaître ses proches et il développe une peur de l’inconnu, formalisée par les psychologues comme 'l’angoisse du huitième mois'." Soit cette capacité à distinguer les personnes connues et inconnues qui va conduire l’enfant à avoir peur, et parfois à pleurer, quand on lui demande d’approcher quelqu'un qui lui est encore étranger.

"De nombreux enfants ont peur des personnages déguisés jusque vers 4-5 ans, poursuit la psychologue, ajoutant que "le visage grimé et la grosse barbe du Père Noël ne permettent pas d'appréhender clairement son visage et son expression". Autre facteur pouvant susciter l'angoisse selon elle : "La rencontre de l'enfant et du Père Noël se fait dans un milieu 'stressant', avec des parents pressés de prendre une jolie photo…" Le psychiatre Jérôme Palazzolo poursuit : "La peur du Père Noël, qui va de pair avec celle de l'étranger, renvoie à l'image que l'on se fait des fêtes de Noël, où les gens changent d'attitude, où l'on voit du monde, où les magasins sont bondés. En émane une dynamique anxiogène globale qui peut perturber l'enfant."