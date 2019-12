Crémant, prosecco, blanquette... Quelles bulles peuvent remplacer le champagne au Nouvel An ?

PLAN B - Cette année, vous l'avez décidé, vous ne ferez pas la fête avec le plus célèbre des vins effervescents et cherchez d'autres boissons pour accompagner votre fin d'année. LCI fait le point avec un expert sur les alternatives, pétillantes ou pas.

Dans l'inconscient collectif, c'est LA boisson synonyme de fête et de célébration, au point de devenir, au fil des années, le vin pétillant préféré des Français. Pourtant, et on l'oublie souvent, il n'y a pas que le champagne dans la vie. Les consommateurs ne s'interdisent plus de privilégier d'autres vins effervescents pour retrouver l'éternel "je-suis-pompette-effect".

Voici six alternatives au champagne qui peuvent se faire une place sur les tables de fin d'année, commentées par notre expert Emmanuel Delmas, sommelier et consultant en vins.

Le crémant

C'est quoi ? En France, le crémant est produit dans sept régions viticoles : Alsace, Bordeaux, Bourgogne, Jura, Languedoc-Roussillon, Loire et Savoie. C'est un vin effervescent mousseux qui a toujours traîné une mauvaise image. Or, depuis quelques années, il s'avère une alternative de choix, d'autant qu'il a souvent le même aspect et revêt quasi le même goût que le champagne. Le crémant, c'est tendance ? "Un champagne, c’est 20-25 euros minimum. Pour le crémant, on peut trouver de jolies bulles aux alentours de 8 à 12 euros mais il ne faut pas oublier cette règle immuable : tous les vins peuvent être bons s’ils sont élaborés par de bons vignerons. Ainsi, vous trouverez du bon crémant chez les vrais cavistes de proximité faisant pour vous un travail de sélection en amont, ce que ne peuvent pas faire, par exemple, les grandes surfaces."

Le muscat

C'est quoi ? Le muscat de Noël est produit à l'origine par les vignerons du Roussillon et du Languedoc. De manière générale, le muscat est aussi utilisé pour la clairette de Die qui, comme la blanquette de Limoux méthode ancestrale, ne titre qu’entre 6 et 8° d’alcool. Le muscat, c'est tendance ? "Il m’arrive de mettre du moscato d’Asti mais je lui préfère notre belle clairette de Die, plus élégante, pendant les mariages et ça marche sur tout le monde. Même les mamies en raffolent ! C’est un vin sucré mais les bulles très fines offrent une bonne vitalité. Et leur degré d'alcool à 5/6° les rendent plus digestes.. Contrairement à ce que l’on dit souvent, on ne le sert pas en entrée mais en dessert."

Le cava d'Espagne

C'est quoi ? Le cava est un vin effervescent d’appellation d’origine contrôlée produit principalement en Catalogne (nord-est de l’Espagne) selon la méthode champenoise (avec seconde fermentation en bouteille). Bon à savoir : Les cavas espagnols coûtent jusqu’à quatre fois moins cher que nos champagnes.

Le prosecco

C'est quoi ? Le prosecco est un vin mousseux exclusivement produit dans le nord-est de l’Italie, et plus précisément dans neuf provinces de la Vénétie et du Frioul-Vénétie Julienne : Trévise, Padoue, Vicence, Venise, Belluno, Pordenone, Udine, Gorizia et Trieste. Le cava et le prosecco, c'est tendance ? "C’est loin d’être mauvais mais on est en France donc j’ai envie de dire : consommons français !"

La blanquette

C'est quoi ? Un vin effervescent, tout à fait festif, issu d’un savoir-faire qui remonte à 1531, élaboré selon la méthode traditionnelle à partir du cépage Mauzac, auquel on a ajouté un peu de chardonnay et de chenin. La blanquette, c'est tendance ? "Il existe de bonnes blanquettes mais j’ai envie de répondre la même chose que pour les autres : il faut trouver les bons producteurs. C’est aussi au consommateur de se responsabiliser."

L'alcool sans alcool

C'est quoi ? Fathi Benni a fondé Le Petit Béret, une marque de vin sans éthanol, qui en bouche offre les mêmes caractéristiques organoleptiques qu'un vin. Dominique Laporte, meilleur sommelier de France, soutient cette démarche, mettant en avant les qualités des cépages tels que le Syrah, le Sauvignon et le Grenache Cinsault pour les marier à des mets les plus prestigieux. L'alcool sans alcool, c'est tendance ? "Sérieusement, il ne faut pas aimer le vin pour boire de l’alcool sans alcool. C’est comme les 'vins aromatisés'. Ça n’a strictement aucun intérêt. Autant acheter du jus de fruit !"

Le conseil de l'expert

"Pour trouver le bon vin et donc la bonne alternative au champagne, il faut prendre son temps et être curieux, insiste Emmanuel Delmas. Moi, j’aime profondément le Saumur, le Montlouis qui proposent souvent de tres belles bulles… Mais pour un vrai bon conseil, allez chez un vrai caviste de proximité, chez de vrais vignerons."

Retrouvez tous nos articles sur Noël dans notre dossier consacré.