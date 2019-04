Revenir chez ses parents quand on a un enfant : Stéphanie, 33 ans, raconte la galère des "Tanguy" nouvelle génération

Stéphanie fait partie de cette génération-là. A 33 ans, elle n'avait pas imaginé devoir un jour retourner vivre en Aquitaine chez papa-maman, et pourtant elle n'a pas eu le choix. Quand elle a quitté il y a sept mois son compagnon, un pervers narcissique violent, "c'était ça ou la rue". "Je suis retournée chez mes parents pour deux raisons : être en sécurité et pouvoir souffler un peu, car mon conjoint s'opposait à notre séparation et me harcelait. Ensuite pour des questions financières, car il a fait des crédits pour lesquels je suis co-emprunteur, et je ne pouvais donc pas payer un loyer et rembourser les mensualités", nous raconte la jeune femme.





Heureusement, sa famille est soudée et l'accueille à bras ouverts, trop inquiète la de voir en souffrance. "Ils ont accepté sans hésiter mais cela a aussi chamboulé leur vie : ils ne sont plus seuls et se retrouvent de nouveau en famille au quotidien, explique Stéphanie. Et comme je suis arrivée avec ma fille, âgée de 4 ans et demi, il a fallu faire de la place pour lui créer une chambre, mais aussi pour ranger tous mes meubles".





Et ce retour en arrière, forcément assimilé à un échec, peut vite faire des étincelles. "C'est difficile de devoir partager une maison, une salle de bain, un frigo..., soupire Stéphanie. Et puis, les générations s'entrechoquent un peu. Mes parents ne savent plus trop quelle place leur est dédiée et oublient parfois qu'ils ne sont que les grands-parents de ma fille. Par exemple, à la fin du repas, si elle n'a pas fini pas son assiette, je ne trouve pas cela très grave, alors que eux vont très vite se fâcher. Par ailleurs, si à table elle se retrouve avec les cheveux devant les yeux, mon père va s'offusquer et me dire que je laisse ma fille manger avec ses cheveux dans la bouche..."