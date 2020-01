Rouen : une calèche tractée par un cheval pour remplacer le bus scolaire divise les habitants

"Comment peut-on simplement imaginer un seul instant que les deux chevaux prévus puissent s’épanouir dans un environnement urbain, au milieu de la circulation ?", écrivent ces antispécistes convaincus (qui refusent toute exploitation animale, ndlr) dans une pétition en ligne, lancée fin décembre. "En dehors de l’aspect accidentogène (rappelons si besoin que le cheval ne sera pas protégé par un habitacle), mettre ces animaux sur le bitume pour les obliger à fournir un effort au milieu des gaz d’échappement revient à nier leurs besoins fondamentaux et à mettre en péril leur santé mentale et physique", poursuivent-ils.

Et, visiblement, le couple n'est pas le seul à le penser puisque plus de 34.000 personnes ont déjà signé leur tribune. "On s'attendait au mieux à 2.000. Là, on voit que le débat mérite d'avoir lieu", se sont-ils étonnés dans Le Parisien. Une réaction à laquelle ne s'attendait évidemment pas l'élu écologiste, Jean-Michel Bérégovoy, qui a présenté le projet lors du dernier conseil municipal : "Dans ce cas précis, la question du bien-être animal n'a pas été évacuée. La calèche, adaptée au transport des enfants, sera légère, possédera une assistance électrique. Et les chevaux seront hébergés dans d'excellentes conditions", a-t-il précisé auprès du quotidien.